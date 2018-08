Il Milan e il Chelsea sono sulle tracce dello svincolato Bernard. Il giocatore vuole i rossoneri ma i Blues non mollano

Intrigo Bernard. Il calciatore brasiliano, esterno offensivo classe 1992, si è svincolato di recente, rifiutando il rinnovo con lo Shakhtar Donetsk. Il giocatore è attualmente senza squadra e vorrebbe giocare in Italia, con il Milan. I rossoneri però non sono gli unici ad aver avviato i contatti con il giocatore brasiliano. Anche il Chelsea lavora per ingaggiare l’esterno sudamericano. Il Milan avrebbe già in mano un’intesa con il giocatore che ha chiesto 3 milioni di euro d’ingaggio mentre ai procuratori, che hanno deciso di abbassare le richieste per la commissione, andrebbero 2 milioni di euro.

Leonardo conosce la volontà del giocatore di venire in Serie A e di indossare la maglia del Milan e ha ottimi rapporti con l’entourage del brasiliano. Il direttore tecnico rossonero, secondo Il Corriere dello Sport, ha deciso di non affondare il colpo perché prima ha bisogno di liberare il posto a Bernard con alcune cessioni. Attenzione poi al Chelsea che non ha ancora mollato la presa. I Blues hanno fretta e hanno lanciato l’ultimatum al giocatore, chiedendo una risposta entro martedì (il mercato in Premier League chiude il 9 agosto).