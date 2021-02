Federico Bernardeschi non ha ancora segnato in questa stagione: non era mai accaduto in carriera al numero 33 della Juve

Federico Bernardeschi non si è stato tra i protagonista della gara contro il Napoli: la prestazione del numero 33 non è stata esaltante e non ha inciso in zona gol.

La casella delle reti recita ancora un triste zero come mai gli era successo in carriera: nelle stagioni con Crotone, Fiorentina e Juventus era sempre andato in gol nei primi mesi di campionato.