Bernardo Silva svela: «Manchester non è ciò che idealmente desidero nella mia vita. A volte non sono felice»

Bernardo Silva spiazza tutti: «Manchester non è ciò che idealmente desidero nella mia vita. A volte non sono molto felice»

Bernardo Silva si è raccontato senza filtri nell’ultima puntata del podcast ufficiale del Manchester City. Il fuoriclasse portoghese ha ripercorso il suo legame profondo con il club e con la parte “blue” di Manchester, soffermandosi però anche sulle difficoltà personali e ambientali affrontate negli anni, un percorso che ne ha plasmato carattere e maturità. Le sue parole:

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PAROLE – «Le culture del Portogallo e dell’Inghilterra sono un po’ diverse, il fuso orario è molto diverso, il cibo è molto diverso, lo stile di vita è un po’ diverso. Scherzo sempre dicendo che se il Manchester City fosse un po’ più a sud in Europa, resterei qui a vita, perché amo davvero questa squadra. Ma sì, se il Manchester City fosse a Lisbona, ci resterei fino a 40 anni».».

MANCHESTER – «L’altro lato della mia vita è diverso. Non dico che non mi piaccia, ma culturalmente Manchester non è ciò che idealmente desidero nella mia vita. A volte non sono molto felice. Prima di incontrare mia moglie, ero solo a Manchester e non mi sentivo molto bene con me stesso. Ho pensato spesso di andarmene, non perché non mi piacesse il club, ma per via dell’altro aspetto della mia vita».

VITTORIE – «Alla fine non me ne sono andato e ne sono molto contento. Probabilmente mi sarei perso i ricordi della vittoria del triplete, delle quattro Premier League consecutive, e ora ho l’opportunità di essere capitano, trasmettere la mia esperienza ai giovani calciatori e cercare di riportare il club dove merita di essere».