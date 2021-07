Berrettini: «Giornata impegnativa per l’Italia, in bocca al lupo a tutti»

Matteo Berrettini ha fatto l’in bocca al lupo alla Nazionale italiana, per una giornata impegnativa per i colori azzurri

Giornata impegnativa, come sottolinea Matteo Berrettini su Instagram, quella di domani per l’Italia. Nel pomeriggio, il tennista giocherà la prima finale di Wimbledon della sua carriera (e nelle storia del tennis azzurro) contro Djokovic. In serata, la squadra di Mancini sarà impegnata 15 chilometri più lontano a Wembley nella finale di Euro 2020.

Ecco il messaggio social di Berrettini, con foto dedicata alla Nazionale di calcio: «Giornata impegnativa domani…Sono carico e orgoglioso di poter rappresentare l’Italia nel più storico palcoscenico tennistico del mondo. Allo stesso tempo voglio fare un grandissimo in bocca al lupo al mister Mancini e a tutti i ragazzi che scenderanno in campo domani!».