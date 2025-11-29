Udinese, Bertola sicuro: «Abbiamo commesso degli errori. Tuttavia ritengo che dobbiamo migliorare su quell’aspetto»

Udinese, Bertola ha dichiarato a DAZN queste dichiarazioni in vista della gara contro il Parma di oggi

L’Udinese continua a fare i conti con un grande nodo da sciogliere: la fragilità difensiva, spesso legata — secondo quanto dichiarato da Bertola — a errori individuali che costano gol e punti. La retroguardia friulana, spiegano dentro l’ambiente, non può più permettersi leggerezze nei momenti chiave.

Bertola evidenzia che quando l’Udinese concede reti su disattenzioni o passaggi sbagliati, diventa quasi impossibile rimediare. Non servono solo intensità e grinta: servono concentrazione, lucidità e la capacità di gestire la palla con precisione anche sotto pressione. La fiducia che la difesa e tutto il gruppo devono trasmettere non può reggere su singoli episodi: la costanza è fondamentale.

Il difensore sottolinea come talvolta la squadra regali occasioni evitabili — disimpegni poco chiari, marcature saltate o errori di posizionamento — che poi si trasformano in gol per gli avversari. In questi casi, l’approccio difensivo e la comunicazione tra compagni diventano cruciali: l’Udinese deve ripartire da lì, rivedendo le basi del reparto arretrato.

Allo stesso tempo, Bertola chiede a tutti — compagni, centrocampisti e attaccanti — di essere pronti a fare la loro parte: non basta attaccare o costruire gioco se poi la difesa non regge. Il concetto è chiaro: un buon progetto offensivo va accompagnato da una retroguardia solida e affidabile.

Per ritrovare stabilità, l’Udinese ha bisogno di diventare più attenta su ogni pallone, soprattutto nei momenti di transizione. Serve ridurre le distrazioni, gestire le pause difensive, ed evitare che un singolo errore comprometta l’intera gara. Un obiettivo che passa per grinta, esperienza e consapevolezza — elementi su cui l’Udinese deve puntare fin da adesso.

Il monito di Bertola è chiaro: la squadra deve imparare a difendere bene, con ordine e coesione. Solo così l’Udinese potrà costruire risultati affidabili e riguadagnare credibilità in campo.

