Udinese, Beto: «Sognavo di venire in Italia. Devo migliorare sotto porta»

L’attaccante dell’Udinese Beto ha parlato al termine della sfida contro il Milan. Le sue parole a Sky Sport

GOL – «Il gol è difficile perché dovevo farlo subito e non al secondo tentativo. Il Milan è una squadra forte, ma noi abbiamo il valore giusto anche per andarle a vincere queste partite.»

SOGNO – «Sin da piccolo sognavo di venire qui in Italia. Voglio giocare qui e andare in Champions League, ma per farlo devo migliorare.»

GOTTI – «Devo tanto a mister Gotti, mi ha voluto qui e mi ha insegnato tanto in questi mesi.»

NAZIONALE – «Ora non penso alla Nazionale, ma solo a fare bene con l’Udinese.»

