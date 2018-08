Milan a Biglia ferma: Gattuso vara il 4-2-3-1 con i due ‘medianacci’?

Rino Gattuso potrebbe cambiare il suo Milan. Biglia non incide. Attenzione all’ipotesi 4-2-3-1 con Kessié e Bakayoko

Il film Milan non funziona: cambia la regia? La versione rossonera di Lucas Biglia non convince: il centrocampista argentino sembra un lontano parente di quello ammirato con la maglia della Lazio. L’attuale numero 21 si era fatto ammirare per la sua qualità in fase di impostazione ma in maglia milanista non ha mai convinto del tutto. Ora Gattuso ha più alternative e, secondo La Gazzetta dello Sport, con la cessione di Locatelli al Sassuolo e con lo scarso feeling Gattuso-Montolivo, il Milan potrebbe optare per un cambio modulo.

Non è da escludere infatti il passaggio al 4-2-3-1 con i due ‘medianacci’ Kessié e Bakayoko nei due di centrocampo con Bonaventura e Suso esterni di centrocampo e Calhanoglu dietro all’unica punta Gonzalo Higuain. Gattuso non ha veri sostituti del Principito in rosa, medita il cambio di modulo. In attesa del vero Biglia, serve qualcuno che metta in ordine, serve qualcuno che sia in grado di smistare palloni anche pesanti in situazioni di difficoltà. Una vera alternativa non c’è, il mercato non ha colmato la lacuna ma ha tolto a Gattuso l’unica vera alternativa, ovvero Locatelli. Gattuso ha in mente nuove soluzioni: Kessié e Bakayoko al posto di Lucas?