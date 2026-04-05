Biglietti Mondiali 2026, la FIFA alza ancora i prezzi per la finale: cifre record e caos al MetLife Stadium. I dettagli

Biglietti Mondiali 2026, la FIFA ha aumentato nuovamente i prezzi per la finale: cifre record e caos al MetLife Stadium. Tutte le novità

Nonostante il diffuso malcontento e le recenti azioni legali da parte delle associazioni dei tifosi, la strada verso l’atto conclusivo della massima competizione iridata si fa sempre più in salita e dispendiosa. Nelle ultime ore, infatti, la FIFA ha alzato nuovamente i prezzi per l’acquisto dei tagliandi della finale dei Mondiali 2026, il match che assegnerà la coppa il prossimo 19 luglio al MetLife Stadium, nel New Jersey.

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I nuovi costi: aumenti vertiginosi in ogni settore

Come evidenziato in un approfondimento de La Gazzetta dello Sport, l’avvio della nuova fase di vendita ha fatto registrare rincari senza precedenti. Per i posti più esclusivi, il prezzo massimo ha raggiunto i 10.990 dollari (circa 9.540 euro). Considerando che, subito dopo la fase a sorteggio dello scorso dicembre, lo stesso identico seggio era offerto a 8.680 dollari (7.360 euro), si registra un aumento netto superiore ai 2.000 euro.

La stangata, purtroppo, non ha colpito esclusivamente le aree Vip, ma si è abbattuta trasversalmente su tutte le disponibilità. Il costo per un ingresso in Categoria 2 è salito a 7.380 dollari (partiva da 5.575), mentre l’accesso in Categoria 3 ha toccato quota 5.785 dollari (contro i 4.185 iniziali). Si tratta di rincari spaventosi, che segnano un incremento di circa 1.600 dollari se paragonati ai costi dell’ultima finale in Qatar nel 2022.

Disagi tecnici e l’attacco frontale del Congresso USA

Oltre al danno economico per le tasche degli appassionati, si è aggiunta la beffa organizzativa. La riapertura delle vendite è stata infatti caratterizzata da pesanti problemi tecnici e lunghe attese sul sito ufficiale, con numerosi utenti reindirizzati erroneamente verso sezioni riservate, prima che il sistema venisse finalmente corretto.

Questi clamorosi rincari andranno inevitabilmente a intensificare le critiche nei confronti dell’organo di governo del calcio mondiale e del presidente Gianni Infantino. La federazione era già finita nell’occhio del ciclone per aver scelto di implementare un controverso sistema di prezzi dinamici, capace di fluttuare al rialzo in base alla forte domanda. Una politica commerciale aggressiva che ha spinto 69 deputati del Congresso USA a schierarsi apertamente, criticando ufficialmente il modello, sostenendo a gran voce che tale approccio rischia di rendere il Mondiale «il più esclusivo e inaccessibile di sempre».