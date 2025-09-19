Biglietti Roma Verona, ecco tutte le informazioni per quanto riguarda il settore ospiti - Calcio News 24

Biglietti Roma Verona, ecco tutte le informazioni su costi, modalità e disponibilità per il Settore Ospiti

In vista del match tra Roma e Verona, valido per la prossima giornata di Serie A e in programma domenica all’Olimpico, sono stati ufficializzati costi e modalità di acquisto dei biglietti Roma Verona, in particolare per quanto riguarda il Settore Ospiti.

L’Hellas Verona, attraverso una nota pubblicata sul proprio sito ufficiale, ha comunicato che i biglietti Roma Verona riservati ai tifosi gialloblù sono già disponibili all’acquisto. I tagliandi possono essere acquistati sul circuito Vivaticket, partner ufficiale per la distribuzione, sia online che presso i punti vendita autorizzati sparsi su tutto il territorio nazionale.

Il prezzo stabilito per ogni biglietto del settore ospiti è di 30 euro, a cui vanno aggiunte le commissioni di prevendita previste dal servizio Vivaticket. La disponibilità complessiva è pari a 3.500 biglietti, una capienza significativa che permetterà ai tifosi veronesi di essere presenti in massa per sostenere la squadra in una trasferta affascinante e complessa contro la Roma.

È importante sottolineare che l’acquisto dei biglietti Roma Verona per il settore ospiti sarà possibile fino alle ore 19:00 di sabato, ovvero il giorno precedente alla gara, come previsto dalle normative vigenti in materia di ordine pubblico e sicurezza negli stadi. Al momento dell’acquisto sarà necessario fornire i dati anagrafici dell’utilizzatore del tagliando, e in alcuni casi potrebbe essere richiesto anche il documento d’identità.

Al momento, non risultano limitazioni legate a tessere del tifoso o restrizioni regionali, ma è sempre consigliabile consultare il sito ufficiale dell’Hellas Verona o di Vivaticket per eventuali aggiornamenti, soprattutto in vista di possibili disposizioni delle autorità competenti.

Il match tra Roma e Verona si preannuncia ad alta intensità, e la richiesta di biglietti Roma Verona è attesa in forte crescita nei prossimi giorni, specie con l’avvicinarsi della data dell’incontro. Si invita quindi chi fosse interessato ad acquistare il proprio tagliando con largo anticipo, per evitare il rischio del sold out.

La passione dei tifosi ospiti sarà un elemento chiave nel contesto di una sfida dal grande valore sportivo e simbolico, e i biglietti Roma Verona rappresentano l’occasione per vivere dal vivo un grande spettacolo di Serie A.