Biglietti Torino Parma, le indicazioni del club granata riguardo i tagliandi per la gara di campionato rinviata ieri

L’emergenza coronavirus ha fatto irruzione anche nel mondo del calcio. Con numerose partite di Serie A rinviate nella giornata di ieri. E, tra queste, anche Torino Parma.

«Il Torino Football Club comunica che i biglietti emessi per la gara Torino-Parma, rinviata a data da destinarsi, saranno validi per il recupero. Nei prossimi giorni la Società comunicherà le modalità per eventuali rimborsi», la nota pubblicata dal club granata.