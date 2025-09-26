È morto il 21enne Billy Vigar, tragedia in Inghilterra durante una partita: mondo del calcio in lutto

È morto il 21enne Billy Vigar, tragedia in Inghilterra: mondo del calcio in lutto per la prematura scomparsa dell’ex giocatore dell’Arsenal

Una tragedia scuote il calcio inglese. Billy Vigar, ex attaccante delle giovanili dell’Arsenal, è morto a soli 21 anni in seguito a un terribile incidente di gioco. Il giovane calciatore, attualmente in forza al Chichester City, ha perso la vita a causa di una “grave lesione cerebrale” riportata sabato scorso durante una partita di Isthmian League contro il Wingate & Finchley.

L’incidente è avvenuto nei primi minuti di gioco: nel tentativo di recuperare un pallone, Vigar ha sbattuto violentemente la testa contro un muro di cemento a bordo campo, perdendo immediatamente conoscenza. La gravità della situazione è apparsa subito chiara a giocatori e staff, tanto che la partita è stata sospesa dopo appena 13 minuti. Trasportato d’urgenza in ospedale e posto in coma farmacologico, Billy è stato sottoposto a un intervento chirurgico martedì, ma le sue condizioni non sono migliorate. Il decesso è avvenuto nella mattinata di giovedì.

La notizia ha generato un’ondata di cordoglio. “Billy era stimato e amato da tutti. La sua famiglia è devastata dal fatto che la sua morte sia avvenuta mentre praticava lo sport che amava”, ha scritto il Chichester in una nota, annunciando il rinvio della prossima partita.

Profondo dolore è stato espresso anche dall’Arsenal, il club in cui Vigar era cresciuto. Entrato nell’academy a 14 anni, aveva firmato il suo primo contratto da professionista nel 2022. “Tutti all’Arsenal sono devastati dalla scioccante notizia. I nostri pensieri vanno alla sua famiglia e ai suoi cari. Riposa in pace, Billy”, si legge nel comunicato dei Gunners. Una giovane vita spezzata troppo presto, una promessa del calcio la cui carriera si è interrotta nel modo più tragico.