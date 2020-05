Binda (Gazzetta): «Alla base del progetto del Milan c’è soltanto una cosa»

Il Milan si prepara all’ennesima estate di rifondazione: ecco il parere del giornalista de La Gazzetta Dello Sport, Nicola Binda

Il Milan è pronto a ripartire di nuovo da zero, nel corso di questa estate. ll giornalista de La Gazzetta Dello Sport, Nicola Binda, dice la sua ai nostri microfoni sul progetto rossonero.

MILAN – «Sarà l’ennesima ripartenza, da zero, e così non si va da nessuna parte. Finchè il Milan non riuscirà a dare continuità al loro progetto, non vivrà giorni felici. Si deve tener presente una cosa, il progetto di questa proprietà è mirato a dare valore al club per poi rivenderlo. Non è una proprietà romantica che vuole riportare il Milan ai suoi fasti, ma vuole ridare valore al club sperando di trovare un presidente appassionato che lo porti a vincere. Oggi nel Milan di romantico non c’è proprio niente, è solo una questione di business per cercare di rientrare dall’investimento fatto. Quindi può solo sperare di essere ristrutturato e venduto».