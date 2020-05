Binda (Gazzetta): «Scudetto? La Lazio aveva un vantaggio sulla Juve»

Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta Dello Sport, parla della lotta Scudetto in cui sono coinvolte Juventus e Lazio

Nicola Binda, giornalista de La Gazzetta Dello Sport, ha parlato ai nostri microfoni della lotta Scudetto tra Juventus e Lazio, analizzando la situazione della squadra di Simone Inzaghi.

LAZIO – «Sicuramente la Lazio era un competitor di altissimo livello per la Juventus. È vero che la Juve aveva lo scontro diretto in casa, ma la Lazio non giocando le coppe europee, aveva più tempo per allenarsi e preparare le partite; mentre la Juventus avendo anche le coppe europee aveva un ostacolo in più da superare. La Lazio aveva questo grosso vantaggio. Però se si dovesse ripartire, non sarà più il campionato di prima, le squadre dovranno ritrovare la loro identità, ma soprattutto i giocatori affronteranno delle grosse difficoltà a livello fisico, anche a reggere i 90 minuti al 100%. Ci sarà un grande rischio anche per gli infortuni, sarà un campionato molto diverso».