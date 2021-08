Blatter allo scoperto: «Processo Platini? Non sono fisicamente pronto»

Joseph Blatter parla della vicenda legata ad una “tangente” versata a Michel Platini: l’ex presidente FIFA non si sente pronto al processo

Joseph Blatter, ex presidente della FIFA, è stato accusato nel 2011 di un pagamento fraudolento versato a Michel Platini per oltre due milioni di franchi svizzeri. Intervistato dal quotidiano Le Matin, ha parlato così di un eventuale processo.

«Non ho paura di un processo. Sia il mio legale che quello di Platini, oltre a tutti gli altri che ho incontrato, lo reputano assurdo. Tuttavia anche se volessi sostenerlo le mie condizioni fisiche non me lo consentono. Attualmente ho problemi di salute e non sono pronto per assistervi».