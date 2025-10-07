BOCA JUNIORS IN ANSIA PER MIGUEL ÁNGEL RUSSO: L'ALLENATORE RICOVERATO CON PROGNOSI RISERVATA, SQUADRA E TIFOSI SI STRINGONO INTORNO A LUI - Calcio News 24

Boca Junior, ricoverato in ospedale Angel Russo. La situazione attale

L’Argentina e in particolare il mondo del Boca Juniors trattengono il fiato per le condizioni di salute di Miguel Ángel Russo. L’allenatore sessantanovenne, originario di Lanús e attuale guida tecnica degli Xeneizes, è ricoverato in ospedale con “prognosi riservata”, come comunicato ufficialmente dal club.

Russo, alla sua terza esperienza sulla prestigiosa panchina del Boca, è sottoposto a osservazione costante da parte del suo staff medico personale e dell’equipe sanitaria del club. Il comunicato diffuso dalla società recita: “Il Club Atlético Boca Juniors comunica che Miguel Ángel Russo è attualmente ricoverato a casa con prognosi riservata e riceve cure costanti dal suo staff medico e dallo staff medico del Club. Accompagniamo Miguel e la sua famiglia in questo momento”.

Un segnale tangibile di vicinanza è arrivato domenica sera, quando l’intera squadra ha dedicato all’allenatore la schiacciante vittoria per 5-0 in casa contro il Newell’s Old Boys. “Lo staff tecnico è in costante contatto con Miguel. È informato su tutte le decisioni del club: lo amiamo molto, vogliamo che si rimetta presto e gli auguriamo il meglio”, ha dichiarato l’assistente Claudio Úbeda, a conferma del forte legame umano e professionale che unisce il gruppo al suo condottiero.

Figura amatissima e rispettata nell’universo Boca, Russo ha già affrontato in passato delicate sfide legate alla sua salute, dimostrando ogni volta una straordinaria forza d’animo e non perdendo mai il contatto con la sua squadra e i suoi tifosi. Ora, in questo nuovo momento di apprensione, l’intero mondo xeneize si stringe con affetto intorno a lui e alla sua famiglia, con la speranza di vederlo presto di nuovo a bordo campo.