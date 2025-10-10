Boca Juniors, quali decisioni verranno prese dopo la scomparsa di Miguel Angel Russo. Le idee di Riquelme e la voglia di onorare la memoria del tecnico

Nessuno voleva ascoltare questa notizia nel Boca Juniors, ma già nelle ultime settimane si vociferava della delicata salute di Miguel Ángel Russo. Lo scrive Olé: lo sapevano tutti, da chi frequentava i corridoi e lo incrociava appena per scambiarsi saluti di buongiorno fino al suo gruppo di lavoro. Tutti, con Juan Román Riquelme in testa: nulla avrebbe cambiato la realtà dello staff tecnico in servizio finché l’allenatore fosse stato nel mezzo della sua lotta.

In questo senso, la notizia del triste epilogo segna una logica rottura nella continuità del lavoro, ma non così grande a partire dalla maggior parte delle assenze nelle ultime settimane. E sebbene sia ancora prematuro anche solo pensare al futuro e nessuno abbia ancora fatto il primo passo, la sensazione è che il Boca prenderà la decisione di continuare con lo scenario attuale, almeno fino alla fine dell’anno.

Per quanto riguarda i calciatori, il breve periodo in cui l’attuale staff tecnico è stato nel club è servito a generare una chimica speciale. Dal calore e dal paternalismo che emanava Russo, è vero, ma che di fronte alle avversità dei cattivi risultati si è unito per superare i momenti difficili.

Per quanto riguarda l’aspetto sportivo, il Boca avrà da ora fino a dicembre due obiettivi che non passeranno in secondo piano una volta superato il lutto. E in questo senso, nessuno meglio di coloro che hanno attraversato il dolore di questi ultimi giorni, sa immedesimarsi nella causa e affrontare ciò che verrà in squadra. Sognando di raggiungere la gloria in memoria di Miguel. Per onorarlo e anche per regalargli un’altra stella nel suo palmarès, che in definitiva varrà per quanto fatto in questi mesi.

L’assenza di Russo si farà sentire e questo è irrimediabile. Ma il pallone continuerà a rotolare e il Boca avrà bisogno di menti il più fredde possibile per andare avanti