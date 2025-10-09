Lutto nel calcio argentino: è scomparso Miguel Ángel Russo, ex allenatore del Boca Juniors e figura storica del calcio sudamericano - Calcio News 24

Calcio argentino in lutto: addio a Miguel Ángel Russo, ex tecnico del Boca Juniors e leggenda del calcio sudamericano

Il calcio argentino piange la morte di Miguel Ángel Russo, tecnico di grande esperienza e protagonista di alcune delle pagine più importanti della storia recente del Boca Juniors, una delle squadre più titolate del Sud America. Russo, 68 anni, era considerato un punto di riferimento per la sua capacità di costruire gruppi solidi e competitivi, oltre che per il suo stile sobrio e rispettato da colleghi e giocatori.

Una carriera ricca di successi

Ex centrocampista del Estudiantes de La Plata, club con cui vinse il campionato argentino nel 1982, Russo intraprese presto la carriera da allenatore. Nel corso degli anni guidò numerose squadre in Argentina e all’estero, tra cui San Lorenzo, Racing Club e Rosario Central, lasciando ovunque un segno indelebile.

Il suo nome resta però legato soprattutto al Boca Juniors, dove conquistò la Copa Libertadores nel 2007, battendo in finale il Grêmio. In quella squadra militavano campioni come Juan Román Riquelme, fantasista dotato di una visione di gioco unica, e Martín Palermo, attaccante simbolo degli Xeneizes e miglior marcatore della storia del club.

L’eredità di un maestro

Russo era apprezzato non solo per i risultati sportivi, ma anche per la sua capacità di valorizzare i giovani talenti. Molti calciatori hanno ricordato in queste ore la sua umanità e il suo ruolo di mentore. Tra i messaggi più toccanti spiccano quelli di ex giocatori che lo hanno definito “un padre calcistico”, sottolineando la sua dedizione e il suo rispetto per il gioco.

Il cordoglio del mondo del calcio

La notizia della sua scomparsa ha suscitato grande commozione non solo in Argentina, ma anche a livello internazionale. Club, federazioni e colleghi allenatori hanno espresso il loro cordoglio attraverso comunicati e messaggi sui social. Il Boca Juniors, in particolare, ha ricordato Russo come “un uomo che ha fatto la storia del club e che resterà per sempre nel cuore dei tifosi”.

La morte di Miguel Ángel Russo rappresenta una perdita enorme per il calcio argentino e mondiale. La sua carriera, costellata di successi e segnata da un profondo rispetto per il gioco, lo consacra come una delle figure più importanti della storia recente del calcio sudamericano.