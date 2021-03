Atalanta, Boga può essere il colpo estivo

L’ivoriano Boga era già stato trattato dai nerazzurri la scorsa estate: il Sassuolo chiede 25 milioni ma nell’affare potrebbe essere inserito il gambiano Colley

Il primo rinforzo estivo per l’Atalanta 2021-22 potrebbe essere l’ivoriano Jeremie Boga del Sassuolo. Come anticipa il quotidiano lombardo Il Giorno la dirigenza nerazzurra avrebbe già avviato dei contatti con il Sassuolo, con cui vanta ottimi rapporti, per l’esterno di cittadinanza francese, peraltro già seguito la scorsa estate. Boga, alla quarta stagione italiana dopo essere cresciuto nelle giovanili del Chelsea, sta andando verso la scadenza contrattuale del 2022 e non sarebbe intenzionato a rinnovare con i neroverdi, che pertanto dovranno per forza cederlo in questa sessione estiva di mercato per non perderlo l’anno successivo a parametro zero.

L’ivoriano, classe 1997, 17 presenze e 3 reti in questo campionato, sta vivendo una stagione sotto tono, pertanto la sua quotazione di mercato sarebbe scesa dai 40 milioni che chiedeva lo scorso anno il Sassuolo per venderlo a 25 milioni. Cifra che ovviamente potrebbe essere abbassata inserendo anche una contropartita tecnica, come il ventunenne attaccante gambiano Ebrima Colley, attualmente in prestito al Verona oppure l’esterno polacco Arkadiusz Reca in prestito al Crotone.