Boga è il miglior assist-man del 2023 in Europa. Ecco i numeri con l’Atalanta

L’attaccante dell’Atalanta Jeremie Boga può vantare di essere il miglior assist-man nei Top 5 campionati europei

Il 2023 non poteva cominciare meglio per l’attaccante dell’Atalanta Jeremie Boga: non soltanto per una questione di “redenzione” (è passato da esubero offensivo a vero e proprio titolare), ma anche analizzando le statistiche europee del numero 10 nerazzurro.

Secondo i dati raccolti da Trasfermarkt, Jeremie Boga è attualmente il miglior assist-man dell’anno nei Top 5 campionati europei con 5 assist in 7 partite disputate, e la crescita di questi numeri potrebbe essere pura formalità se dovesse mantenere il ritmo.