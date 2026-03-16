Boga ha stregato la Juventus: nessun dubbio sul riscatto! Da separato in casa al Nizza a trascinatore dei bianconeri, dentro al suo magic moment

Boga ha convinto tutti alla Juventus: il riscatto sarà una pura formalità. Ecco cosa sta succedendo dopo il suo approdo a Torino

La parabola sportiva vissuta da Jérémie Boga con la maglia della Juventus rappresenta il manifesto perfetto del celebre motto societario “Fino alla fine”. Nel giro di pochi, intensi mesi, il giocatore ha compiuto un’ascesa verticale letteralmente impressionante: è passato dall’essere un separato in casa, relegato ai margini del progetto tecnico del Nizza, a trascinatore indiscusso e idolo dei tifosi bianconeri.

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Il duro lavoro e la rinascita sotto la Mole

La sua straordinaria rinascita non è affatto figlia del caso, bensì il frutto di una tenacia d’altri tempi. Durante il difficile esilio forzato in terra transalpina, Boga non si è mai arreso, continuando ad allenarsi in totale solitaria. Ha lavorato duramente, in silenzio, con l’unico obiettivo di farsi trovare fisicamente e mentalmente pronto alla chiamata di Luciano Spalletti.

I numeri maturati sul rettangolo verde oggi gli danno ampiamente ragione: tre reti consecutive messe a segno in Serie A, di cui due pesantissime e decisive per la classifica contro Roma e Udinese. Un impatto devastante sul campionato che, per importanza e incisività, ricorda molto da vicino quello avuto da Randal Kolo Muani nel corso della passata stagione sportiva. Sotto la sapiente e attenta guida di Spalletti, l’ivoriano sembra aver finalmente trovato quella preziosa continuità di rendimento che in passato ne aveva bruscamente frenato il decollo, riuscendo a limare quei limiti di concentrazione che lo avevano spesso penalizzato durante le sue precedenti esperienze italiane al Sassuolo e all’Atalanta.

Un affare d’oro: le cifre e il futuro

Secondo La Gazzetta dello Sport, davanti a prestazioni così continue e decisive, il diritto di riscatto del cartellino fissato a soli 4,8 milioni di euro appare sempre di più come il colpo magistrale dell’era dirigenziale di Damien Comolli. Dalle parti della Continassa nessuno nutre più alcun dubbio: Boga rappresenta l’investimento più intelligente dell’anno per rapporto qualità-prezzo e la dirigenza è ormai convinta che il suo futuro a lungo termine debba essere ancora a tinte bianconere.