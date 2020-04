Boga Napoli, parla l’agente: «Ringrazio Giuntoli per i complimenti»

Jeremie Boga è uno dei giocatori più interessanti della Serie A: ecco le parole dell’agente dell’attaccante del Sassuolo

Jeremie Boga fa impazzire Cristiano Giuntoli. Il procuratore dell’esterno del Sassuolo ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss dei complimenti del direttore sportivo del Napoli nei confronti del suo assistito.

«Ringrazio Giuntoli per i complimenti, fanno sempre piacere. Ma in questo momento preferiamo non rilasciare dichiarazioni sul futuro del ragazzo, adesso pensiamo ad uscire dall’emergenza Coronavirus», queste le parole di Daniel Boga.