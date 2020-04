Napoli, Giuntoli: «Boga interessante. Icardi? Chi non lo vorrebbe»

Il direttore sportivo del Napoli Giuntoli ha parlato del mercato in entrata: «Boga interessante. Icardi? Chi non lo vorrebbe»

Il direttore sportivo del Napoli Cristiano Giuntoli ha parlato del mercato in entrata: «Boga è un calciatore importante, molto bravo nell’uno contro uno e molto interessante. Ricci è un 2001 che gioca in pianta stabile in Serie B».

«Ma in questo momento non abbiamo fatto telefonate così incisive sul mercato: stiamo prendendo informazioni preliminari, poi in una seconda fare se ci sono le possibilità proveremo ad affondare il colpo. Icardi? È un grande calciatore, chi non lo vorrebbe? Ma credo sia lontano dalle nostre possibilità», ha concluso Giuntoli ai microfoni di Sky Sport.