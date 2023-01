Bologna, Arnautovic torna in campo a metà febbraio?

Marko Arnautovic ha messo nel mirino il ritorno in campo con il Bologna per metà febbraio: Monza o Sampdoria le date più probabili

Dopo le ultime dichiarazioni sul suo ritorno in campo – «Lo sa Dio» -, Il Corriere dello Sport indica due date sul calendario per il rientro in campo di Arnautovic con il Bologna.

La prima opzione, più ottimista, vede il rientro in campo per il 12 febbraio contro il Monza in casa. In caso di parere medico differente, il rientro slitterebbe di una settimana alla sfida con la Sampdoria.