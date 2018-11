Bologna-Atalanta: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Bologna-Atalanta, 11ª giornata Serie A 2018/2019: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, tabellino e sintesi

Il posticipo delle 18 dell’undicesima giornata Serie A offre il match tra Bologna e Atalanta che si sfidano allo stadio Renato Dall’Ara. Tra pochi minuti via alla diretta live con gli aggiornamenti su Bologna-Torino. Confermate le sensazioni della vigilia con il tecnico del Bologna Inzaghi che opta per il 4-3-3 con Svanberg a centrocampo al posto di Poli ed a sorpresa Krejci nel tridente offensivo con Orsolini in panchina. Nessun colpo di scena per la squadra ospite che scende in campo con il 3-4-1-2 con Ilicic a supporto delle due punte Barrow e Gomez, altra panchina per il centravanti colombiano Zapata.

Bologna-Atalanta: diretta live e sintesi

Diretta live dalle ore 18

Bologna-Atalanta: formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Helander, Mbaye; Dzemaili, Pulgar, Svanberg; Palacio, Santander, Krejci. Allenatore: Filippo Inzaghi

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Mancini, Palomino; Hateboer, Freuler, De Roon, Gosens; Ilicic; Barrows, Gomez. Allenatore: Gian Piero Gasperini

ARBITRO: La Penna di Roma.

Bologna-Atalanta: probabili formazioni e pre-partita

Il tecnico del Bologna Filippo Inzaghi cerca tre punti molto importanti per la classifica che potrebbero far rifiatare la formazione emiliana, reduce da due pareggi ed una sconfitta nelle ultime tre giornate di campionato. In vista del match contro l’Atalanta, Inzaghi opterà nuovamente per il 4-3-3 come contro il Sassuolo nell’ultimo turno di campionato. Oltre al modulo anche per quanto riguarda gli effettivi ci sono numerose conferme rispetto alla sfida del Mapei Stadium. In porta ci sarà Skorupski dietro la difesa composta da Calabresi, Gonzalez, Helander e Mbaye. A centrocampo confermati Poli e Pulgar, mentre Svanberg dovrebbe lasciare il posto a Dzemaili, unico cambio rispetto alla gara contro il Sassuolo. Il tridente sarà formato da Orsolini, Santander e Palacio. L’Atalanta a Bologna cerca conferme dopo le due vittorie contro Parma e Chievo che hanno permesso ai bergamaschi di uscire dalla zona rossa delle classifica. Nessun cambio per Gasperini nel suo 3-4-1-2 rispetto alle ultime partite di campionato. Tra i pali andrà il titolare Berisha ed in difesa, come contro il Parma, giocheranno Toloi, Palomino e Mancini. In mezzo al campo agiranno De Roon e Freuler centralmente e Hateboer e Gosens sulle corsie laterali. Infine, Ilicic sosterrà le due punte Gomez e Barrow.

BOLOGNA (4-3-3): Skorupski; Calabresi, Gonzalez, Helander, Mbaye; Poli, Pulgar, Dzemaili; Orsolini, Santander, Palacio. A disposizione: Da Costa, Santurro, De Maio, Paz, Svanberg, Nagy, Donsah, Destro, Falcinelli, Okwonkwo, Krejci. Allenatore: Filippo Inzaghi.

ATALANTA (3-4-1-2): Berisha; Toloi, Palomino, Mancini; Hateboer, De Roon, Freuler, Gosens; Ilicic; Barrow, Gomez. A disposizione: Gollini, Rossi, Bettella, Djimsiti, Castagne, Valzania, Pessina, Adnan, Rigoni, Pasalic, Zapata. Allenatore: Gian Piero Gasperini.

Bologna-Atalanta: i precedenti del match

I precedenti tra Bologna e Atalanta vedono avanti gli emiliani che hanno conquistato 36 successi in 94 sfide totali nella massima serie, mentre i bergamaschi sono fermi a quota 32, i pareggi totali sono 26. Per quanto riguarda gli incontri tra le due società disputati in casa dei rossoblù, il vantaggio del Bologna è molto più ampio: 29 vittorie emiliane contro le 7 della Dea e 11 pareggi nei 47 match complessivi. Infine anche nel computo delle reti realizzate si ritrovano avanti i Felsinei con 115 reti, 10 in più dei nerazzurri nelle 94 gare totali.

Bologna-Atalanta: l’arbitro della gara

La sfida tra Bologna ed Atalanta è stata affidata al direttore di gara Federico La Penna della sezione di Roma, assistito da Prenna e Tegoni. Il quarto ufficiale è Pillitteri.

Bologna-Atalanta Streaming: dove vederla in tv

Bologna-Atalanta sarà trasmessa a partire dalle ore 18 in diretta tv satellitare sulle frequenze di Sky Sport Serie A (canale 202 dello Sky Box, in HD 241) e Sky Calcio 1 (canale 251 dello Sky Box, anche in HD), oltre che in streaming per pc, smartphone e tablet su tutti i device iOS, Android e Windows Mobile tramite app Sky Go o, per gli abbonati, su NOW TV. Ecco una lista dei siti per vedere le partite in diretta: Stream HD Calcio.