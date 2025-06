Bologna, forze fresche in attacco: si valuta Piccoli e i fratelli Esposito

Bologna, linea verde per l’attacco: la dirigenza monitora tanti attaccanti giovani e di prospettiva: Piccoli, i fratelli Esposito e Carrizo

Il Bologna si muove con decisione sul mercato per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione, soprattutto in previsione di eventuali partenze. Tra i nomi monitorati dalla dirigenza spicca quello di Roberto Piccoli, attaccante classe 2001 di proprietà dell’Atalanta, reduce da un’annata in prestito al Cagliari. Nonostante una stagione complicata per i sardi, Piccoli ha messo in mostra buone doti fisiche e una discreta capacità realizzativa, attirando l’interesse del club emiliano per il suo potenziale e la compatibilità con le idee di gioco di Vincenzo Italiano. A riportarlo è il Quotidiano Sportivo, che evidenzia come l’attaccante rientri nel novero dei profili seguiti con maggiore attenzione.

Il nome di Piccoli si inserisce in una strategia più ampia da parte del Bologna, che guarda con interesse al mercato dei giovani talenti, italiani e non solo. Oltre a lui, infatti, i rossoblù stanno seguendo anche i fratelli Esposito: Sebastiano, attaccante con esperienze in Serie B e in Europa, e Francesco Pio, promettente prodotto del vivaio Inter che ha giocato con lo Spezia nell’ultima stagione. Sul taccuino dei dirigenti felsinei figura inoltre Maher Carrizo, giovane attaccante argentino del Velez Sarsfield, già nel mirino di diversi club europei. La linea è chiara: investire su profili con margini di crescita, in coerenza con il progetto tecnico avviato con l’arrivo di Italiano. I prossimi giorni potrebbero già portare sviluppi concreti su uno o più di questi fronti.