Bologna, Bigon: «Mai vicini ad Ibrahimovic. Creeremo problemi al Milan»

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato prima della gara contro il Milan: ecco le sue dichiarazioni su Ibrahimovic

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport.

LA GARA – «La partita sulla carta è molto complicata, ma siamo fiduciosi di poter far bene e portare a casa qualcosa. Lo vedi dalla formazione, hanno spinta, sono davanti e devono restarci. Hanno impostato una partita aggressiva e per questo sarà ancora più complicata, ma il Bologna ha le sue frecce e siamo convinti di poterli mettere in difficoltà. La squadra anche con la Juve ha creato, bisogna cercare di essere concreti: creeremo sicuramente dei problemi al Milan, ne subiremo anche, quindi dovremo essere bravi a tenere botta».

IBRAHIMOVIC – «Non siamo mai stati vicini, senonché Ibra e Mihajlovic da grandi amici si erano sentiti quando Ibra aveva deciso di tornare in Europa e avrebbe preso in considerazione le opportunità che gli sarebbero capitate. Quando è arrivato il Milan ha scelto quellì’opportunità e i fatti gli hanno dato ragione. Tolto quel contatto col mister altro non c’è stato, ci avvisò che aveva deciso per il Milan».

