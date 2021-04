Bologna, Bigon: «Stare fuori dalla zona retrocessione ci ha permesso di lavorare sereni»

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro lo Spezia. Le sue parole

Riccardo Bigon, direttore sportivo del Bologna, ha parlato ai microfoni di DAZN prima del match contro lo Spezia. Le sue parole.

«Restare fuori per tutta la stagione dai pericoli della zona retrocessione era già un buon risultato perché ci ha permesso di lavorare in tranquillità con determinate modalità e strategie. Chiaro che dipende molto da oggi e dalle ultime per poter dare un’impronta di un certo tipo».