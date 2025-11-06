 Bologna Brann: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match di Europa League - Calcio News 24
Bologna News

Bologna Brann: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match di Europa League

Bologna Brann: segui sintesi, tabellino e cronaca live del match della quarta giornata di Europa League che avrà inizio alle 21 al Dall’Ara

Bologna Brann in campo al Dall’Ara per la quarta giornata di Europa League alle 21 di questa sera.

Dopo 4 punti nelle prime tre partite, il Bologna cerca il secondo successo consecutivo ospitando la squadra norvegese allenata da Freyr Akexandersson, con l’obiettivo di risalire la classifica della competizione scavalcando proprio gli avversari odierni, che forti di due vittorie e una sola sconfitta, arrivano a questo turno all’ottavo posto del maxi-campionato. Segui la cronaca live del match con Calcionews24.

In attesa del calcio d’inizio (ore 21)

FORMAZIONI UFFICIALI E TABELLINO

Formazioni ufficiali Bologna Brann, le scelte dei due tecnici per il match della quarta giornata di Europa League

