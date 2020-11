Bologna, buone notizie: recuperati sei rossoblù

Il Bologna si è ritrovato questa mattina per l’allenamento a porte chiuse in vista della Sampdoria. Mihajlovic recupera sei giocatori

Seduta mattutina per il Bologna di Sinisa Mihajlovic, in campo per continuare la preparazione in vista del match contro la Sampdoria, in programma domenica 22 novembre (ore 15.00) al Ferraris di Genova. Il report dell’allenamento rossoblù.

«A due giorni dalla sfida di Marassi i rossoblù hanno svolto una seduta prevalentemente tattica. Mbaye, Sansone, Hickey, Poli, Medel, Schouten sono rientrati in gruppo ed hanno svolto tutto l’allenamento, mentre proseguono le terapie per Dijks e Skov Olsen».