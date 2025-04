Bologna, il Cardinale Zuppi ironizza: «Da qui non me ne vado senza lo Scudetto»

Bologna, le parole del Cardinale Zuppi che scherza sulla sua possibile elezione a Pontefice al Conclave: «Ho sognato San Petronio e…»

Tra i nomi che circolano come possibili successori di Papa Francesco figura anche quello del cardinale Matteo Zuppi, attuale arcivescovo di Bologna. A 69 anni, Zuppi è considerato una figura di equilibrio all’interno della Chiesa e ha saputo farsi apprezzare per la sua apertura e il suo impegno sociale. Ma oltre alla fede religiosa, nel suo cuore c’è anche quella calcistica: quella per il Bologna. In un’intervista a la Repubblica Bologna, il cardinale ha scherzato sulla possibilità di lasciare la città felsinea per un eventuale elezione come Potenfice al Conclave: di seguito le sue parole.

«Mi è apparso San Petronio e mi ha detto che non andrò via da qua fino a quando il Bologna non vincerà lo scudetto».