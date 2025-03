Bologna, allarme Castro: l’attaccante lascia l’Argentina malconcio: ecco le sue condizioni

Bologna, ansia per Castro: l’attaccante ha lasciato il ritiro della nazionale argentina con dei problemi fisici: ecco il comunicato del club

A due giorni dalla trasferta di Venezia, Vincenzo Italiano ritrova quasi tutti i nazionali del Bologna: Ferguson, Fabbian, Moro, Freuler e Skorupski sono già rientrati, mentre oggi è toccato a Ndoye, Aebischer e Holm. Restano ancora da aggregarsi Dominguez e Lucumí, attesi per la rifinitura di domani. Sul fronte infortuni, resta da valutare la situazione di Santiago Castro, che ha riportato un trauma contusivo al piede destro durante un allenamento con l’Argentina. Il giocatore, già tenuto precauzionalmente a riposo contro il Brasile, ha svolto oggi una prima parte di accertamenti e proseguirà i controlli domani. Oltre alla squalifica che lo escluderà dalla gara con il Venezia, resta in dubbio anche per la semifinale di Coppa Italia contro l’Empoli e per la sfida con il Napoli.

Dubbi anche in difesa, dove Lykogiannis è alle prese con un trauma distorsivo alla caviglia e De Silvestri è fermo per influenza. In attesa di valutare le loro condizioni, la linea arretrata dovrebbe essere composta da Calabria, Beukema, Casale e Miranda. In avanti, con Castro out per squalifica, Dallinga è il principale candidato a partire titolare.

REPORT – «Nel corso di una seduta di allenamento con l’Argentina, Santiago Castro ha subito un trauma contusivo diretto al piede destro. Precauzionalmente tenuto a riposo per la partita con il Brasile, è stato sottoposto oggi a Bologna a una parte di accertamenti strumentali che verranno completati domani».