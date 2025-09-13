Bologna, i convocati per la sfida di San Siro contro il Milan: la lista completa

Bologna, i convocati per la partita di Serie A di San Siro contro il Milan: la lista completa dei rossoblù

Il Bologna FC ha ufficializzato la lista dei convocati per la trasferta di domani a San Siro, dove affronterà il Milan in un match valido per la Serie A. L’allenatore Vincenzo Italiano, tecnico toscano noto per il suo calcio propositivo e organizzato, dovrà fare i conti con assenze pesanti: fuori i lungodegenti Emil Holm (terzino svedese dalle spiccate doti offensive), Ciro Immobile (bomber campano e leader d’esperienza), Nicolò Casale (difensore centrale affidabile e fisico) e Tommaso Pobega (centrocampista dinamico e abile negli inserimenti).

I rossoneri di Massimiliano Allegri cercano la prima vittoria casalinga della stagione dopo il passo falso contro la Cremonese e il riscatto ottenuto a Lecce. L’assenza di Rafael Leao, fermo per un problema al soleo, costringerà il tecnico a ridisegnare l’attacco, probabilmente con Loftus-Cheek e Gimenez come coppia offensiva, supportati da Pulisic se confermato titolare1.

Il Bologna di Vincenzo Italiano, reduce dal successo contro la Roma, arriva a Milano con alcune defezioni pesanti: fuori Immobile, Pobega, Casale e Holm. In avanti, spazio a Castro come riferimento centrale, con Orsolini e Cambiaghi pronti a sfruttare le ripartenze. La sfida ha il sapore della rivincita: lo scorso maggio i felsinei hanno battuto il Milan in finale di Coppa Italia, e ora puntano a confermarsi contro un avversario di prestigio. Allegri ha sottolineato l’importanza di “vincere in casa” per restare agganciati alle zone alte della classifica

Portieri: Happonen, Ravaglia, Skorupski.

Difensori: De Silvestri, Heggem, Lucumi, Lykogiannis, Miranda, Tomasevic, Vitik, Zortea.

Centrocampisti: Fabbian, Ferguson, Freuler, Moro.

Attaccanti: Bernardeschi, Cambiaghi, Castro, Dallinga, Dominguez, Odgaard, Orsolini, Rowe.

La sfida di domani a Milano si preannuncia intensa: il Bologna, nonostante le assenze, punterà sulla solidità difensiva e sulla qualità dei suoi uomini chiave per cercare un risultato positivo contro un Milan in forma.