Bologna, Di Vaio spiega: «Mercato di gennaio? Dovevamo per forza prendere un difensore, ecco com’è nato lo scamio tra Fabbian e Sohm»

Nel prepartita della sfida contro il Celtic, il direttore sportivo del Bologna, Marco Di Vaio, ha fatto il punto su mercato e campo. Il dirigente dei Felsinei ha confermato la necessità di intervenire in difesa e ha elogiato l’acquisto del mediano Simon Sohm, arrivato nello scambio con Giovanni Fabbian. Di Vaio ha poi analizzato il momento difficile, chiedendo maggiore compattezza, e ha spronato l’attaccante Thijs Dallinga: dal centravanti olandese, importante investimento estivo, la società si aspetta ora una reazione concreta in zona gol dopo le recenti prestazioni opache.

SUL MOMENTO NO – «I fattori sono sempre diversi per la nostra squadra e per la nostra preparazione. Ci vuole il supporto di tutti: gli attaccanti che inventano e coprono, i centrocampisti e i difensori che fanno il proprio ruolo. Ci sono vari fattori, c’è da ritrovare compattezza e intensità nella fase di pressione. Recuperiamo palla più alti e così i nostri attaccanti possono fare bene».

MERCATO? – «Dovevamo per forza prendere un difensore, poi è nata la possibilità di intavolare una trattativa con Fabbian e abbiamo chiesto Sohm che rispecchia un profilo adatto per noi. Non poteva essere schierato stasera, ma faccio affidamento all’importanza del gruppo, nonostante la stanchezza».

SU DALLINGA – «Abbiamo parlato molto sia noi, sia l’allenatore. Lui stesso si aspetta di più, in fase di finalizzazione ha determinate caratteristiche e può lavorare molto bene all’interno dell’area di rigore. Devo dire la verità: dopo le partite ravvicinate, da Bergamo a Milano, aveva fatto bene poi ci sono stati dei passaggi a vuoto. Ora ci aspettiamo una reazione, è un ragazzo su cui abbiamo investito tanto e vuole dimostrare qui da noi quanto vale. Lui è cresciuto molto nell’interpretazione della gara e mi aspetto sicuramente una risposta».