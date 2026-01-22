Bologna News
Sohm Bologna, ufficiale il trasferimento del centrocampista: il comunicato del club
Sohm Bologna, ufficiale il trasferimento del centrocampista: il comunicato del club rossoblù. Operazione congiunta con l’affare Fabbian
Il centrocampo del Bologna si rinforza con l’arrivo di Simon Sohm. Il club felsineo ha comunicato ufficialmente l’acquisizione del mediano svizzero dalla Fiorentina, che approda sotto le Due Torri con la formula del prestito temporaneo fino al 30 giugno 2026, corredato da un diritto di riscatto fissato tra i 12 e i 13 milioni di euro.
Si tratta del secondo innesto invernale per i Rossoblù dopo l’arrivo del giovane difensore norvegese Eivind Helland. L’operazione rientra in uno scambio di mercato più ampio che vede il talentuoso incursore Giovanni Fabbian compiere il percorso inverso, trasferendosi alla corte dei Viola a titolo definitivo.
IL COMUNICATO – «Il Bologna FC 1909 comunica di aver acquisito dall’ACF Fiorentina il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Simon Sohm a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2026 con opzione per l’acquisizione definitiva».
