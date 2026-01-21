Fabbian Fiorentina, ufficiale l’arrivo del giocatore dal Bologna: il comunicato e tutti i dettagli dell’operazione

Fabbian Fiorentina, è stato ufficializzato l’approdo del giocatore in viola dal Bologna. Il comunicato e tutti i dettagli

Attraverso il proprio sito ufficiale, la Fiorentina ha comunicato l’arrivo di Giovanni Fabbian dal Bologna. Questa la nota della Viola.

COMUNICATO – ACF Fiorentina comunica di aver acquistato, a titolo temporaneo con diritto di riscatto e obbligo a determinate condizioni, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Giovanni Fabbian dal Bologna F.C.

Fabbian, nato a Camposampiero, il 14 gennaio 2003, è cresciuto calcisticamente nelle giovanili dell’Inter, con cui ha vinto un Campionato Primavera nel 2022, e, nel corso della sua carriera, ha vestito anche la maglia della Reggina.

Il nuovo calciatore viola ha disputato 91 presenze con il Bologna tra Serie A, Coppa Italia, Supercoppa Italiana, Champions League ed Europa League mettendo a segno 11 reti e vincendo una Coppa Italia.

Fabbian è stato, inoltre, un pilastro della Nazionale Under 21 Azzurra ed è già stato convocato in Nazionale Maggiore per le partite di qualificazione ai prossimi Mondiali.

Ha scelto di indossare in viola la maglia numero 80».