Il Bologna cerca l’esperienza: Dzeko in dirittura d’arrivo, suggestione Ziyech

Bologna, Di Vaio e Sartori alla ricerca di esperienza per rinforzare la giovane rosa: Dzeko e Ziyech i nomi che piacciono alla dirigenza

Il Bologna sogna in grande e stringe i tempi per chiudere l’affare Edin Dzeko. Il bosniaco, 39 anni, è considerato l’uomo ideale per dare esperienza, leadership e solidità a una squadra che ha appena scritto la storia centrando la Champions. Dopo i primi contatti avvenuti dieci giorni fa, le prossime ore potrebbero essere decisive. La dirigenza rossoblù, come riportato da la Gazzetta dello Sport, ha messo sul tavolo un’offerta di un anno con opzione per il secondo, a 1.5 milioni più bonus. La trattativa resta complessa, anche per via della concorrenza della Fiorentina, ma la volontà del club è chiara: Dzeko è integro fisicamente, motivato e rappresenterebbe una guida perfetta per giovani come Castro e Dallinga. La dirigenza, guidata da Sartori e Di Vaio, sta cercando di chiudere l’affare senza stravolgere i conti, valutando attentamente ogni dettaglio contrattuale.

Parallelamente, Bologna riflette anche sull’ipotesi Hakim Ziyech. Il fantasista marocchino, 32 anni, è reduce dall’esperienza in Qatar ed è ora svincolato. Nonostante l’età, il suo talento non è in discussione: ha vestito le maglie di Ajax, Chelsea (con cui ha vinto anche una Champions) e Galatasaray, accumulando esperienza ai massimi livelli. Il suo arrivo, seppur ancora solo ipotizzato, rappresenterebbe un’operazione intrigante: darebbe fantasia alla manovra e offrirebbe a Italiano soluzioni offensive di qualità, senza dover investire 20-25 milioni per profili più giovani e meno rodati. In questo senso, sia Dzeko sia Ziyech vengono visti come colpi di grande valore tecnico, ma anche come scelte strategiche per affrontare con equilibrio sia la Serie A che l’Europa League. La settimana in corso si annuncia cruciale per delineare le priorità di mercato: il Bologna valuta, ma sa già bene dove vuole arrivare.