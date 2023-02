Bologna, febbre per Orsolini, ma c’è ottimismo per l’Inter

Riccardo Orsolini ieri non si è allenato: l’attaccante del Bologna fermato dalla febbre, ma dovrebbe esserci con l’Inter

Riccardo Orsolini, dopo essersi allenato con il gruppo lunedì e mercoledì ha saltato la seduta di ieri. Come riportato da Il Corriere dello Sport l’attaccante del Bologna non era presente per qualche linea di influenza.

Thiago Motta è comunque ottimista sulla possibilità di averlo a disposizione contro l’Inter per la sfida di domenica nel lunch time.