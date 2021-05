Bologna, fissato un incontro con Mihajlovic. Si decide il futuro del tecnico

Il Bologna incontra Mihajlovic: balla il futuro del tecnico. In pole position per sostituirlo c’è Marco Giampaolo, nel mirino della Sampdoria

Continua il valzer degli allenatori in Serie A. La Sampdoria è in attesa di conoscere le mosse degli altri club mentre proseguono i casting per trovare il sostituto di Claudio Ranieri. Un tassello ulteriore potrebbe trovare la sua sistemazione nella giornata di domani.

È in programma un summit decisivo tra il Bologna e Sinisa Mihajlovic. Il club rossoblù vuole capire le intenzioni dell’ex tecnico della Sampdoria per il futuro e nel frattempo si guarda intorno. Il primo nome della lista, in caso di addio, resta Marco Giampaolo a quanto sottolinea Il Resto del Carlino.

