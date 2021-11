Bologna, Hickey: «Qui mi piace tutto, Mihajlovic pieno di consigli. In futuro...»

Aaron Hickey, esterno del Bologna, si è raccontato in una lunga intervista ai microfoni del quotidiano britannico The Guardian

BOLOGNA – «Quando sono arrivato a Bologna ho provato subito delle belle sensazioni. Di questa esperienza italiana mi piace tutto: il campo di allenamento, le persone, la città e ovviamente l’allenatore. Mihajlovic mi dà tanti consigli, sia nella fase difensiva che offensiva».

FUTURO ALTROVE – «E’ una bella sensazione sapere che nei miei confronti c’è l’interesse dei grandi club. Per ora la mia testa è al Bologna, ma voglio provare ad andare in uno dei grandi club della Premier League o simili. Sarebbe il massimo per ogni calciatore. In estate sapevo di dover rientrare da una doppia operazione, ma non pensavo che avrei giocato con questa continuità».

SERIE A – «E’ bello addormentarsi la notte sapendo che il giorno dopo giocherai a San Siro».