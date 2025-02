Bologna, Italiano sulla Champions: «Ero convinto che Milan, Atalanta e Juve passassero, ecco cosa serve per andare in Europa»

Il tecnico del Bologna in un’intervista al Corriere ha parlato del percorso delle squadre italiane in Champions e del cammino del Bologna quest’anno. Le parole

Nel corso di un’intervista al Corriere della Sera, il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato dell’eliminazione delle italiane dalla Champions League. Inoltre, l’allenatore degli emiliani ha poi parlato del possibilità di rivedere i rossoblù nel maggiore torneo europeo il prossimo anno. A seguire le parole del tecnico.

ELIMINATE – «Ero convinto che Milan, Atalanta e Juve passassero, ma poi vai in certi stadi e ti trovi in una bolgia. Dispiace, anche per il ranking. La Champions è la competizione dei dettagli, se sbagli paghi. Livello più basso della Serie A? In Europa giocano a viso aperto, non speculano. È un tipo di pensiero calcistico da inseguire, per avvicinare la gente allo stadio. Culturalmente noi siamo più preoccupati del risultato. Ma il risultato può essere casuale, la prestazione ben fatta non lo è mai».

BOLOGNA IN CHAMPIONS – «Possibile. Abbiamo avuto un po’ di sfortuna nel sorteggio. All’inizio non siamo riusciti a fare punti, ma nelle ultime gare con Benfica, Borussia e Sporting abbiamo dimostrato che ci potevamo stare e abbiamo chiuso facendo bella figura. Nei prossimi anni il Bologna in Europa avrà meno timore e più sfrontatezza. La lotta per l’Europa? Chi ha più continuità di risultati, un’identità forte e riesce a crescere ancora. Noi vogliamo arrivare al traguardo».