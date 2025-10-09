Bologna, ecco cosa farà Italiano durante la sosta. I nazionali in giro per il mondo e i giocatori vogliono...

Bologna, ecco cosa farà Italiano nella sosta. I nazionali in giro per il mondo e i giocatori che vogliono convincere l’allenatore ad avere più spazio

La pausa per le nazionali si trasforma in un’occasione preziosa per il Bologna di Vincenzo Italiano, specialmente per chi è rimasto a Casteldebole. Nel gruppo di calciatori che attendono il rientro dei compagni, spiccano nomi come Federico Bernardeschi, Jonathan Rowe e Nadir Zortea. I nuovi arrivati dell’ultima sessione di mercato sono ansiosi di guadagnarsi sempre più spazio e fiducia, e per loro si prospetta una decina di giorni di lavoro specifico per migliorare condizione fisica, ritmo partita e intesa con la squadra. L’obiettivo è chiaro: arrivare più pronti alla ripresa della Serie A, perché la voglia non manca, e ora c’è il tempo per affinare ogni dettaglio.



Il lavoro di Italiano

Oggi i calciatori rossoblù che non sono stati convocati dalla propria nazionale si ritroveranno a Casteldebole. Vincenzo Italiano ha dato appuntamento in mattinata e da subito ricomincerà a lavorare sull’aspetto atletico e tecnico. Di solito, durante queste pause, l’allenatore del Bologna ne approfitta per fare un richiamo di preparazione fisica e per curare quei dettagli, anche individuali, che non si riescono a sistemare quando si giocano partite ogni tre o quattro giorni. Quando il calendario è fitto di impegni, non ci si può soffermare troppo sulle sottigliezze, anche se a volte sono proprio quelle a fare la differenza.



E allora questa sosta diventa un’occasione importante per tutti quelli che sono rimasti in città. Anche Castro e Dallinga, Fabbian, Casale e Miranda dovranno prepararsi e arrivare al meglio della forma al prossimo tour de force della seconda metà di ottobre. È il momento giusto per spingere. Dai loro allenamenti di questi giorni dipenderà il modo in cui il Bologna ripartirà a Cagliari in campionato e in Europa League contro lo Steaua Bucarest. Infatti, alcuni dei nazionali potrebbero tornare stanchi e aver bisogno di un turno di riposo, e la profondità della rosa sarà fondamentale.

I Nazionali in giro per il mondo

L’ultimo a tornare in città sarà come sempre Lucumi, impegnato oltreoceano con la sua Colombia. Il difensore centrale ricomincerà ad allenarsi a Casteldebole a soli due giorni dalla gara contro il Cagliari. Ma altri undici rossoblù, anche se rientreranno un po’ prima, potrebbero aver bisogno di rifiatare. Già oggi cominceranno i loro primi impegni in giro per il mondo. Le prime nazionali a scendere in campo in giornata saranno la Scozia di Ferguson, la Polonia di Skorupski, la Croazia di Moro che affronterà la Repubblica Ceca di Vitik. Spingeranno loro sul campo internazionale, ma spingeranno anche i compagni rimasti a Bologna, tutti concentrati a massimizzare questa pausa per il bene della squadra.