Bologna, Lucumì rivela: «Contro l’Aston Villa non siamo favoriti ma vogliamo superare le aspettative. A volte sbaglio per superficialità, ecco la verità sul mio rinnovo»

Bologna, Jhon Lucumì ha rilasciato queste dichiarazioni alla vigilia del match di Europa League contro l’Aston Villa. Le sue dichiarazioni

Alla vigilia del decisivo quarto di finale di Europa League contro l’Aston Villa, Jhon Lucumi si è raccontato al Corriere dello Sport.

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I QUARTI DI FINALE «Forse è vero che è facile preparare appuntamenti come questi perché non serve trovare motivazioni extra. L’atteggiamento sarà il migliore, saremo tutti concentrati e con la voglia di fare una grande partita. Se vogliamo giocare ad alto livello dobbiamo abituarci ad arrivare a queste fasi. Non sentiamo pressione, ma solo un’enorme motivazione per regalare un’altra gioia alla nostra gente».

I DETTAGLI «I dettagli faranno la differenza: calci d’angolo, punizioni e quelle situazioni che molti pensano non contino nulla. La cosa più importante è mantenere sempre la sfida aperta e viva, perché può succedere di tutto. È fondamentale restare dentro la partita, l’obiettivo per passare il turno è spingere, ma il concetto base è che “è meglio non perdere“».

L’ASTON VILLA «Per noi è una grande opportunità. La nostra seconda partita contro di loro in passato è stata migliore della prima, e da allora siamo cresciuti molto. Loro hanno esperienza internazionale e giocatori di qualità, ma tutto dipende da come ci si prepara e si scende in campo. I nomi non bastano se non li dimostri. Sappiamo di non essere favoriti, ma vogliamo superare le aspettative».

I SUOI ERRORI «A volte sbaglio per superficialità, a volte per la sicurezza molto grande che ho nella mia condizione fisica e tecnica. So che non deve succedere se voglio raggiungere grandi obiettivi, ed è su questo che sto lavorando duramente».

IL TERMINE LUCUMATA «Non sono abbastanza importante da arrabbiarmi per questo. Sono consapevole di quando sbaglio e l’unica cosa che conta è ciò che viene dopo: lavorare affinché non riaccada. Subito non rido, ma col passare dei giorni a volte ci sorrido su, fa parte del gioco».

IL RINNOVO «In questo momento la mia attenzione è rivolta solo a concludere la stagione al meglio e ad aiutare la squadra. Parlare di rinnovo ora non è la priorità. A fine campionato mi siederò con la mia famiglia e il mio staff, valuteremo tutto e prenderemo la decisione migliore. Sicuramente non me ne andrò “tanto per andarmene”, non prenderò decisioni affrettate».

BOLOGNA «Qui è tutto fantastico. Io e la mia famiglia siamo felici e proviamo una gratitudine totale per l’affetto e l’accoglienza che i tifosi e la città ci hanno riservato in questi anni».

IL CAMPIONATO «Ci sono ancora grandi motivazioni in Serie A. Arrivare ottavi dà un vantaggio importante per la prossima Coppa Italia. Inoltre, per diventare giocatori d’élite, bisogna abituarsi a competere al massimo ogni tre giorni. È questa la mentalità che serve per giocare nel Real Madrid o nel Barcellona, e noi dobbiamo costruirla e portarla sempre qui a Bologna».