Bologna, Medel: «Futuro? Mi piacerebbe rimanere ancora in Europa»

Gary Medel, centrocampista del Bologna, affronta l’argomento futuro. Le dichiarazioni del cileno in una diretta su Instagram

In una diretta su Instagram, Gary Medel ha parlato del suo possibile futuro. Le dichiarazioni del centrocampista del Bologna.

DICHIARAZIONI – «Mi piacerebbe continuare a giocare in Europa anche dopo questa stagione, magari per un altro anno o anche due. Orma mi sono abituato a vivere in Italia, i miei figli stanno bene qui».