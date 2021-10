Bologna, Mihajlovic: «Ibrahimovic? Ecco qual è il suo problema»

Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato prima del match contro il Milan: ecco le sue parole su Zlatan Ibrahimovic

Sinisa Mihajlovic, intervistato dai microfoni di Sky Sport, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic nel pre-partita di Bologna-Milan, anticipo serale della nona giornata di Serie A. Le sue dichiarazioni.

IBRAHIMOVIC – «Il problema di Ibra è che arrivando ad una certa età si invecchia, questo è un peccato. Spero però che oggi non sia in condizione ottimale, sono contento di vederlo in campo, significa che sta bene. Per il calcio speriamo che duri più a lungo possibile. Non sono andato al compleanno di Ibra perché qui a Bologna i risultati in quel periodo non arrivavano. Però l’ho chiamato al telefono».