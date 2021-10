Sinisa Mihajlovic, allenatore del Bologna, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro il Milan

SCONFITTA – «Non sono arrabbiato e non voglio parlare degli arbitri. Sono orgoglioso della mia squadra, abbiamo avuto due occasione quando eravamo in nove. Per me abbiamo giocato complessivamente meglio del Milan e i miei devono essere soddisfatti. Siamo una squadra forte»

ANALISI – «Abbiamo interpretato bene la gara in tutte le fasi. Non posso dire altro, i miei alla fine erano stremati. Giocare con due in meno è dura, mi rimane il rammarico per il goal di Bennacer che è stato un vero e proprio jolly ma dobbiamo essere tutti orgogliosi».

ARNAUTOVIC – «Arnautovic è un giocatore importante, sa giocare, sa tenere palla. Lo volevamo da tanto tempo e siamo contenti. Deve migliorare la condizione ma quando ha la palla tutti i compagni sono più sicuri».

MILAN – «Se vediamo i goal che hanno fatto sono tutti a campo aperto su Leao come nel caso del primo goal. Tra l’altro c’è stata una deviazione decisiva. Non credo che abbiamo sofferto più di tanto, neanche in nove. Abbiamo sofferto e poco e ci siamo resi pericolosi. Sappiamo che il Milan è forte me oggi nonostante la sconfitta abbiamo vinto come consapevolezza e come morale».

IBRAHIMOVIC – «Ibra l’ho visto bene, poteva anche non segnare il quarto goal. I miei difensori si sono ben comportati, non gli hanno concesso molto. Non ci ho parlato, sono andato subito negli spogliatoi».

