Bologna, Motta: «Vittoria che ci fa godere, viviamo il momento partita per partita»

Le parole di Thiago Motta dopo la vittoria del Bologna a Firenze: «Quando vanno così in campo lasciano una sensazione bellissima»

Thiago Motta ha commentato la vittoria del Bologna contro la Fiorentina. Di seguito le sue parole a DAZN.

VITTORIA – «Oggi è da godere, abbiamo fatto una buonissima prestazione prendendoci i tre punti e sono molto contento e orgoglioso della squadra. Quando vanno così in campo lasciano una sensazione bellissima, abbiamo finito molto bene questa settimane e adesso penseremo a recuperare per la prossima».

COSA STANNO DANDO I CALCIATORI – «Sicuramente molto di più di quello che io posso dare a loro: entusiasmo, impegno per cercare di migliorare. Sono orgoglioso di questo gruppo».

FUTURO – «Guardo a oggi e cerco di godere al massimo per questa vittoria meritata dopo una settimana di lavoro fantastica. Cercheremo di sfruttare questa vittoria importante e poi concentrarci sulla prossima partita contro una squadra in forma».

DOMINGUEZ FONDAMENTALE – «Lo è già come tanti altri, sono loro che prendono le decisioni e vanno ad affrontare partite molto difficili come questa. Oggi sono stati fantastici, non solo Dominguez, trascinandosi l’uno con l’altro».

INFORTUNI – «Alla fine si possono fare solo cinque cambi, ci sono da recuperare alcuni giocatori ma chi gioca sta dando sempre il massimo. Sono convinto che quando rientreranno daranno lo stesso contributo. Questo è il calcio: a volte tocca a uno, a volte all’altro».