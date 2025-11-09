Bologna-Napoli streaming gratis? Dove vedere la diretta live

Dopo un sabato caratterizzato da pochi gol (ad eccezione del pareggio 2-2 fra Parma e Milan), questa domenica completerà il quadro dell’11° giornata di Serie A. Le partite di oggi e stasera saranno le ultime prima della sosta per l’ultimo turno delle qualificazioni ai Mondiali 2026.

Tra i match sotto i riflettori della giornata odierna c’è senza dubbio Bologna-Napoli. Si tratta a tutti gli effetti di uno scontro al vertice: i partenopei sono si primi in classifica, ma i felsinei quinti sono comunque distanti soli 4 punti. Insomma, sarà una sfida tutta da vivere: ecco tutte le info per vedere Bologna-Napoli in streaming.

Bologna-Napoli: dove vedere la partita in streaming

Il calendario della Serie A 2025-2026 pone di fronte ad una sfida affascinante in questa 11° giornata. Bologna-Napoli è un match assolutamente non scontato, tra due formazioni che stanno facendo un po’ fatica nel loro cammino in Europa ma che in campionato si stanno affermando come due delle compagini più in forma.

Come per ogni gara del campionato di Serie A, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 359 € (29,92 €/mese)

– Annuale rate: 34,99 €/mese

– Mensile flessibile: 44,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 599 € (49,92 €/mese)

– Annuale rate: 59,99 €/mese

– Mensile flessibile: 69,99 €/mese – 2 dispositivi su reti diverse

– Ideale per famiglie o chi guarda DAZN fuori casa DAZN GOAL (ex Goal Pass) – Tutta la Serie BKT

– 3 partite per turno di Serie A TIM

– Serie A femminile eBay

– LaLiga spagnola e Liga portoghese – Annuale unico: 129 € (10,75 €/mese)

– Annuale rate: 13,99 €/mese

– Mensile flessibile: 19,99 €/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Condivisione solo in ambito domestico DAZN MYCLUB PASS – Tutte le partite della propria squadra in Serie A

– Show pre e post-partita

– Highlights, approfondimenti e contenuti on demand – 29,99 €/mese con pagamento in 12 rate – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Segui solo la tua squadra del cuore

L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN.

Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

I precedenti tra Bologna e Napoli

Per quanto riguarda i precedenti di Bologna-Napoli, negli ultimi anni la partita ha spesso regalato partite combattute e ricche di episodi. Nella passata stagione l’incontro terminò 1-1, con reti di Ndoye per i felsinei e di Anguissa, autore di un gol spettacolare partendo da centrocampo.

Due stagioni fa il confronto si chiuse sullo 0-0, mentre nel campionato 2022-2023 le due squadre si divisero la posta con un 2-2, in una gara senza particolari pressioni per il Napoli, che aveva già festeggiato matematicamente lo scudetto.

Per ritrovare una vittoria partenopea al Dall’Ara bisogna tornare al 17 gennaio 2022, quando una doppietta di Hirving Lozano firmò il 2-0 per gli azzurri. L’ultimo successo interno del Bologna, invece, risale al 2019, con un pirotecnico 3-2 deciso dai gol di Santander (due volte) e Dzemaili, mentre per il Napoli andarono a segno Ghoulam e Mertens.

Un dato statistico interessante riguarda Antonio Conte e Vincenzo Italiano: l’allenatore del Napoli non ha mai perso contro il collega. Nei quattro confronti diretti tra i due, il bilancio parla di due vittorie e due pareggi a favore di Conte, che al Dall’Ara punta a interrompere la serie di pareggi e proseguire nella risalita in classifica. Altra curiosità: il capocannoniere del campionato Orsolini pronto a sfatare un tabù, visto che non ha mai segnato in carriera agli azzurri.