Bologna Napoli, i precedenti recenti parlano di equilibrio tra le due squadre! Conte sfida Italiano contro cui noon ha mai perso. I dati

Domani Bologna Napoli al Dall’Ara per l’undicesima giornata di Serie A. Un match che la statistica annuncia equilibrato: gli ultimi tre precedenti in Emilia si sono tutti chiusi in pareggio.
Nella scorsa stagione finì 1-1, con reti di Ndoye e Anguissa, autore di un gol spettacolare partendo da centrocampo. Due anni fa fu 0-0, mentre nel 2022-2023 terminò 2-2, in una sfida senza pressioni per il Napoli, che aveva già conquistato aritmeticamente lo scudetto.
Per ritrovare un successo partenopeo al Dall’Ara bisogna risalire al 17 gennaio 2022, quando una doppietta di Hirving Lozano regalò il 2-0 agli azzurri. L’ultima gioia casalinga dei felsinei, invece, risale al 2019, nel 3-2 firmato Santander (doppietta) e Dzemaili, con reti di Ghoulam e Mertens per il Napoli.
Un dato curioso accompagna la sfida: Antonio Conte non ha mai perso contro Vincenzo Italiano in carriera. Nei quattro precedenti tra i due tecnici, il bilancio è di due vittorie e due pareggi per l’allenatore del Napoli, che punta a sfatare la “tradizione del pari” al Dall’Ara per dare continuità alla rincorsa in classifica.
Domani sera, calcio d’inizio alle 20:45, il Dall’Ara si prepara a un nuovo capitolo di una sfida storicamente equilibrata e sempre ricca di episodi.
