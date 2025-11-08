Bologna Napoli, Orsolini si scalda. Il capocannoniere del campionato pronto alla sfida contro i partenopei per sfatare un tabù: l’analisi

Bologna Napoli, Orsolini si scalda per la sfida contro i partenopei con l’obiettivo di sfatare un tabù: l’analisi della Gazzetta dello Sport

Il Bologna si prepara alla sfida contro il Napoli, un match che per Riccardo Orsolini ha un significato speciale. Prioprio il capocannoniere del campionato è il protagonista delle pagine dedicate al Bologna nella Gazzetta dello Sport in quanto, con 5 gol all’attivo, sogna di segnare finalmente al Napoli, squadra contro cui non ha mai trovato la rete in Serie A, nonostante le tante occasioni. 12 gare disputate contro gli azzurri, con 3 vittorie, 3 pareggi e 6 sconfitte. Il primo obiettivo di Orsolini, in vista del duello con Antonio Conte, è infatti fare gol agli azzurri, una “vittima” ancora assente nella sua lista.

Orsolini ha visto la sua crescita esponenziale negli ultimi anni. Dopo 10 gol con Motta, 17 nella stagione precedente con Italiano, il 26enne è pronto a fare ancora meglio. Il suo impegno e la sua determinazione lo hanno reso una figura chiave per il Bologna, tanto da farlo diventare il capocannoniere del campionato insieme a Hakan Çalhanoğlu. La sua carriera è ormai una storia di sacrificio e successi, e oggi è vicino a diventare una bandiera del club, con il rinnovo di contratto che potrebbe estendersi fino al 2029.

Dopo un periodo di alti e bassi, Orsolini è tornato in Nazionale grazie alla fiducia di Gattuso. La sua esultanza iconica, il “toc toc”, nata per caso, è diventata un simbolo della sua carriera e continua ad accompagnare ogni suo gol. Orsolini, con la maglia azzurra, è pronto a dare il massimo e contribuire all’obiettivo del Mondiale.