 Bologna Napoli, Niccolini: «Classifica bellissima, ma guardarla ora non ha senso. Dobbiamo fare una cosa»
Bologna Napoli, Niccolini: «Classifica bellissima, ma guardarla ora non ha senso. Dobbiamo fare una cosa»

7 minuti ago

Niccolini

Bologna Napoli, Niccolini nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando la prestazione dei suoi ragazzi. Le sue parole.

PRESTAZIONE – «Fatto una grandissima partita. Sono contento per Pessina. Questo è davvero un gruppo sano e molto forte».

CLASSIFICA – «Non dobbiamo guardarla in questo momento. Abbiamo il dovere di continuare a lavorare come ora».

