Bologna Napoli, Niccolini: «Classifica bellissima, ma guardarla ora non ha senso. Dobbiamo fare una cosa»
Bologna Napoli, Niccolini nel post partita ha parlato ai microfoni di Dazn analizzando la prestazione dei suoi ragazzi. Le sue parole.
PRESTAZIONE – «Fatto una grandissima partita. Sono contento per Pessina. Questo è davvero un gruppo sano e molto forte».
CLASSIFICA – «Non dobbiamo guardarla in questo momento. Abbiamo il dovere di continuare a lavorare come ora».
